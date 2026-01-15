Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneri

Si è conclusa la partita tra Como e Milan con la Serie A che ora vede tutte le squadre con venti gare disputate ed è possibile fare il punto della situazione avendo da poco passato il giro di boa.

Vittoria importante per il Milan in casa del Como per 1-3 con i rossoneri che riescono a tenere il passo dell’Inter in classifica rimontando la formazione di Cesc Fabregas.

Il Como è passato in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di testa di Kempf che batte un Maignan non esente da colpe essendo giunto a saltare dentro l’area piccola. L’estremo difensore francese è stato poi protagonista di un’ottima partita andando a neutralizzare gli attacchi dei padroni di casa in più di un’occasione, sfoggiando una serie di grandi parate. Nel finale di primo tempo è arrivato il gol di Christopher Nkunku su calcio di rigore per un fallo su Rabiot.

A inizio ripresa il Milan passa in vantaggio grazie alla rete di Adrien Rabiot che, ben imbeccato da Rafael Leao, ha portato avanti i rossoneri battendo Butez con un diagonale. I padroni di casa tornano a spingere con Nico Paz che continua nel suo tiro al bersaglio, andando a centrare l’incrocio dei pali da fuori. Tra il 60′ e il 70′ parte la girandola di cambi per i due allenatori per provare ad inserire forze fresche in campo dopo una prima parte di partita molto intensa.

Un risultato che va a rallentare il cammino dei lariani nella rincorsa ad un posto in Europa, mentre dà ossigeno al Milan per arrivare in Champions League riuscendo a restare a tre punti di ritardo dall’Inter.

Voti Como-Milan 1-3, Maignan salva i rossoneri

COMO (4-2-3-1): Butez 5,5; Van der Brempt 6, Ramón 5,5, Kempf 7 (46′ Diego Carlos 5,5), Moreno 6 (76′ Sergi Roberto 6); Perrone 6, da Cunha 6 (61′ Caqueret 6); Vojvoda 6 (66′ Kuhn), Paz 6,5, Baturina 6,5 (61′ Rodriguez 6,5); Douvikas 6. Allenatore Fabregas

MILAN (3-5-2): Maignan 7, Tomori 6, Gabbia 6,5, De Winter 6,5, Saelemaekers 5,5 (86′ Athekame sv), Fofana 5,5 (70′ Ricci 6), Modric 6,5 (86′ Jashari sv), Rabiot 8, Bartesaghi 6, Nkunku 6,5 (63′ Fullkrug 6,5), Leao 6,5 (70′ Loftus-Cheek 6). Allenatore Allegri

MARCATORI: Kempf, Nkunku rig., Rabiot, Rabiot