Il futuro di Nkunku, un altro colpo in attacco e il talento dell’Everton: tutte le mosse del Milan | CM

Il ds Tare al lavoro per un altro innesto offensivo mentre resta in bilico l’attaccante francese. E spunta un giovane inglese 

Il Milan continua la sua stagione fino ad ora ottima soprattutto in Serie A, visto che la Coppa Italia è sfumata per l’eliminazione contro la Lazio. Non senza qualche difficoltà legata soprattutto agli infortuni e all’attacco con non pochi problemi. In particolare gli stop di Leao e poi anche di Pulisic e infine Gimenez, costretto a operarsi e restare fuori a lungo. È arrivato Fullkrug dal West Ham, ma di certo non è un bomber. E non è il giocatore che svolta la stagione, che cambia l’attacco.

Christopher Nkunku
Le ultime sul futuro di Nkunku (Ansa Foto) – calciomercato.it

Parliamo di un calciatore utilissimo alla manovra, anche funzionale, ma un po’ troppo fragile. Non a caso è già arrivato il primo infortunio, per quanto sia già rientrato nei convocati. Allegri aveva e ha tuttora bisogno di altro. Anche perché Nkunku fino ad ora non ha fatto grandi cose. Però il francese ha dato senza dubbio segnali di risveglio importanti, facendo vedere che le sue qualità sono assolutamente indubbie. Tra difficoltà di integrazione, il ruolo, i problemi fisici iniziali, non è riuscito a incidere ma la sensazione è che qualcosa possa cambiare. Si era parlato in ogni caso di un suo addio anticipato, lo scenario era concreto con le offerte turche, la questione non è ancora chiusa del tutto ma ad ora è più probabile una sua permanenza. Vale la pena aspettare un giocatore così.

Il ds Tare – come risulta a Calciomercato.it – però resta al lavoro, se ci sarà la possibilità potrebbe ancora regalare un altro attaccante ad Allegri, che non ha fatto segreto di averne bisogno insieme a un difensore. Per cui attenzione a un nuovo innesto offensivo. Nel frattempo sul tavolo del ds rossonero è arrivata la candidatura di un giovane talento dell’Everton. Si tratta di Timothy Emeka Iroegbunam, classe 2003, centrocampista. Con i Toffees – che stanno facendo un discreto campionato -, è praticamente un titolare. Ha fatto la trafila con le selezioni giovanili inglesi, è un profilo che Tare sta valutando con calma. È stato proposto, ma sarebbe comunque un discorso in prospettiva. Come Valentin Mansilla del Racing U18. Le priorità al momento sono altre: l’attaccante e il difensore centrale.

