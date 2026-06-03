Sergino Dest nel mirino del Bayern Monaco, nuova idea per i tedeschi

Per Sergino Dest potrebbe essere giunto il momento di un nuovo trasferimento in una big europea con il terzino statunitense che è finito nel mirino del Bayern Monaco.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il laterale americano sarebbe sul taccuino della dirigenza bavarese, alla ricerca di rinforzi per quello che riguarda le proprie fasce laterali. In grado di giocare su entrambi i lati della difesa o del centrocampo, Dest è molto apprezzato dalla dirigenza del Bayern Monaco che sta valutando di chiudere il colpo.
Una beffa per il Milan che ebbe a disposizione il classe 2000 in occasione della stagione successiva allo scudetto con Dest che non riuscì a mettere in mostra le sue qualità e venne rispedito al mittente senza troppi problemi.