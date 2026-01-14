Milan, proposto un grande talento argentino: i dettagli | ESCLUSIVO

Si tratta di Aquiles Valentin Mansilla del Racing Under 18

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, al Milan è stato offerto Aquiles Valentin Mansilla. Si tratta di un attaccante argentino classe 2008 con parenti comunitari.

Mansilla gioca nel Racing Club U18 e vanta trascorsi nelle Nazionali minori spesso sotto età. Con la maglia de ‘La Academia’, il classe 2008 è stato il capocannoniere dell’ultimo Mondiale per Club di categoria. In semifinale ha segnato al Real Madrid.

Alto 172cm, Mansilla è una punta con grande senso del gol. Un finalizzatore bravo ad attaccare in profondità. Secondo gli addetti ai lavori, il suo rendimento si alza se gioca vicino a un centravanti più statico.

📹 ¡Mirá los goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla para ganarle al Real Madrid! pic.twitter.com/PCuiA3GLKI — Racing Club (@RacingClub) September 8, 2025

Essendo un minore, fino a febbraio non potrà sottoscrivere un contratto da pro. Di conseguenza ora sarebbe prendibile a condizioni molto vantaggiose rispetto a quando andrà a firmare il suo primo contratto da professionista. Il prezzo, quindi, è destinato a lievitare.

Il Milan sta valutando il profilo e l’opportunità di mettere le mani sul cartellino di Mansillo, nel mirino di tanti altri club europei.