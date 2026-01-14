Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, proposto un grande talento argentino: i dettagli | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Si tratta di Aquiles Valentin Mansilla del Racing Under 18

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, al Milan è stato offerto Aquiles Valentin Mansilla. Si tratta di un attaccante argentino classe 2008 con parenti comunitari.

Aquiles Valentin Mansilla
Milan, proposto un grande talento argentino: i dettagli – Calciomercato.it

Mansilla gioca nel Racing Club U18 e vanta trascorsi nelle Nazionali minori spesso sotto età. Con la maglia de ‘La Academia’, il classe 2008 è stato il capocannoniere dell’ultimo Mondiale per Club di categoria. In semifinale ha segnato al Real Madrid.

Alto 172cm, Mansilla è una punta con grande senso del gol. Un finalizzatore bravo ad attaccare in profondità. Secondo gli addetti ai lavori, il suo rendimento si alza se gioca vicino a un centravanti più statico.

Essendo un minore, fino a febbraio non potrà sottoscrivere un contratto da pro. Di conseguenza ora sarebbe prendibile a condizioni molto vantaggiose rispetto a quando andrà a firmare il suo primo contratto da professionista. Il prezzo, quindi, è destinato a lievitare.

Il Milan sta valutando il profilo e l’opportunità di mettere le mani sul cartellino di Mansillo, nel mirino di tanti altri club europei.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie