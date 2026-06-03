PAGELLE E TABELLINO Lussemburgo-Italia 0-1: Pio Esposito guida gli Under di Baldini

Le valutazioni, i top e i flop degli azzurri di Baldini dopo l’amichevole contro il Lussemburgo, decisa da una rete del centravanti dell’Inter

La giovane Italia di Silvio Baldini non delude le attese. Gli azzurri battono il Lussemburgo nel test amichevole disputato allo Stade de Luxembourg e giocano una gara di personalità. Sugli scudi Pio Esposito, che dopo aver sfiorato il gol nel primo tempo, sblocca il risultato ad inizio ripresa, con un perfetto stacco di testa sul primo palo. Il centravanti dell’Inter fa reparto da solo e colpisce anche un palo; Ndour e Pisilli regalano giocate e fantasia, mentre Koleosho non riesce ad accendersi con continuità.

L’Italia sfiora due volte il gol

Nel primo tempo l’Italia di Silvio Baldini mostra un’inco raggiante propensione al palleggio e una buona personalità: Pisilli, Pio Esposito e Donnarumma (i tre calciatori di maggiore esperienza e già protagonisti con la Nazionale maggiore) prendono in mano la squadra, mentre tra i più giovani sembra subentrare un pizzico di timore: soprattutto quando si tratta di prendere iniziative in fase offensiva. Koleosho gira a vuoto e Ndour si accende a sprazzi. Lipani, confermato nel cuore del centrocampo, gioca un buon numero di palloni, alternando idee interessante a qualche errore. Dopo una girata di Ndour (palla alta sopra la traversa), è Pio Esposito a sfiorare il gol, con un bel colpo di tacco su assist di Pisilli; i due si scambiano i ruoli pochi minuti dopo: assist dell’interista per il romanista, che si inserisce, ma non riesce a calciare a rete. Al 43′ l’occasione migliore per gli azzurri: grande giocata di Ndour che libera Koleosho: l’esterno si presenta al tiro, ma non riesce a regalare potenza e precisione al tiro, che viene bloccato dal portiere avversario. Il finale si accende: Pio Esposito sfiora il gol con un tentativo ravvicinato, poi è Sinani a rendersi pericoloso con un tiro che si perde di poco alto.

Pio Esposito show: gol e palo

La ripresa inizia senza cambi: alla prima occasione gli azzurri vanno a segno. Corner da destra battuto da Pisilli, stacco di testa di Pio Esposito che anticipa tutti e batte il portiere avversario. Quarto gol in otto partite con la maglia della Nazionale per il centravanti dell’Inter. Che pochi minuti dopo, da il via ad un pericoloso contropiede, che si conclude con un tiro-cross di Koleosho (che poteva fare di più). L’Italia continua a spingere e Pio Esposito si rende ancora pericoloso: la sua girata colpisce l’esterno del palo. Baldini richiama Favasuli e Cherubini ed inserisce Fini e Fortini, poi getta nella mischia Camarda, Mane e Dagasso, richiamando in panchina Pio Esposito, Comuzzo e Lipani. I ritmi si abbassano e le occasioni latitano: Ndour regala una palla d’oro a Pisilli, che il romanista spreca. 9

TOP

Pio Esposito 7,5: L’età è simile a quella dei suoi compagni di squadra; l’esperienza è completamente diversa. Fa reparto da solo, protegge palla e fa salire la squadra, tentando anche qualche bella giocata: nel primo tempo sfiora l’eurogol con un colpo di tacco. Lo trova ad inizio ripresa con la specialità della casa: stacco poderoso di testa sul primo palo in anticipo sui difensori avversari.

Chiarodia 7: A 20 anni ha già maturato più di quaranta presenze in Bundesliga: e le fa pesare, marcando Sinani con personalità. Bravo anche nel palleggio.

Ndour 7: Si accende a sprazzi, ma regala fantasia e buone giocate agli azzurri: sfiora la traversa con un tentativo di prima intenzione, poi mette Koleosho davanti al portiere. Nella ripresa si ripete e regala una palla d’oro a Pisilli: anche stavolta non sfruttata. Chiude la gara difendendo Pisilli, che era stato puntato da Carlson (e fa ammonire l’avversario).

FLOP

Koleosho 5: Gioca a tutta fascia sulla sinistra, ma non riesce ad accendersi. Doveva regalare fantasia e giocate, ma finisce per diventare troppo prevedibile. Fallisce due buone occasioni.

ITALIA, LE PAGELLE

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Favasuli 6 (67′ Fortini 6), Chiarodia 7, Comuzzo 7 (76′ Mane sv), Bartesaghi 6; Ndour 7, Lipani 6,5 (76′ Dagasso), Pisilli 6,5; Cherubini 6 (67′ Fini), Esposito 7,5 (76′ Camarda), Koleosho 5. Ct. Baldini

Lussemburgo-Italia, il tabellino

Marcatori: 49′ Pio Esposito (I)

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto (67′ Mahmutovic); Thill V. (77′ Thill S.), Martins, Olesen, Moreira, Bonhert (67′ Kadamani); Sinani. Ct. Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli (67′ Fortini), Chiarodia, Comuzzo (76′ Mane), Bartesaghi; Ndour, Lipani (76′ Dagasso), Pisilli; Cherubini (67′ Fini), Esposito (76′ Camarda), Koleosho. Ct. Baldini

Arbitro: Kooij (Ola)

Ammoniti: Lipani, Carlson

Espulsi: –