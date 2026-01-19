Atalanta
Il Milan piomba in casa Como, nel mirino una colonna della squadra di Fabregas

Gli occhi della dirigenza del Milan si sono posati su un calciatore del Como con i rossoneri che preparano un’offerta per strapparlo alla squadra di Cesc Fabregas.

Se durante la sessione di calciomercato invernale il Milan si concentrerà sul tentativo di portare in rossonero un nuovo difensore centrale alla corte di Allegri, saranno diversi gli interventi sulla rosa per la prossima stagione.

Cesc Fabregas
Il Milan piomba su un calciatore del Como

Nome nuovo per il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che guardano in casa Como per provare a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club meneghino starebbe valutando di dare l’assalto ad uno dei punti fermi della squadra lariana per migliorare il proprio organico in considerazione del fatto che, nel 2026/2027, ci sarà il ritorno del Milan nelle coppe europee.

Un calciatore del Como sul taccuino del Milan

Nel mirino del Milan sarebbe finito Mergim Vojvoda, esterno del Como che in questo campionato ha ottenuto il posto da titolare agli ordini di Cesc Fabreas, dimostrandosi fondamentale per l’ottima stagione vissuta fino a questo momento dalla squadra lariana.

Mergim Vojvoda
Il Milan è pronto a chiudere un colpo dal Como

Classe 1995, Vojvoda è prossimo dal compiere 31 anni ed ha grande esperienza sia in Serie A essendo arrivato in Italia nel 2020 al Torino, oltre ad essere un punto fermo della nazionale del Kosovo. Un calciatore in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino che di esterno di centrocampo che farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri che avrebbe così un esterno da alternare con Alexis Saelemaekers a destra.

A fare spazio a Vojvoda potrebbe essere Zachary Athekame, esterno destro svizzero che in questa stagione sta trovando spazio a partita in corso con Massimiliano Allegri che, in più di un’occasione ha provato a sfruttare la sua velocità per scardinare le difese avversarie. Per il giovane elvetico potrebbe aprirsi una cessione in prestito per dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Per il cartellino di Vojvoda potrebbero bastare circa 4 milioni di euro con il Milan che andrebbe ad infoltire la propria rosa con l’arrivo di un calciatore esperto e pronto da subito a mettersi a disposizione di Allegri.

