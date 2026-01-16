Milan, cessione improvvisa: se ne torna subito in Premier

I rossoneri potrebbero aprire a un giocatore che ha scatenato una vera e propria bagarre in Inghilterra

Il Milan continua a cercare rinforzi per completare la rosa di Allegri, con un occhio sempre alle uscite. Il primo nome resta quello di Nkunku, che alla fine potrebbe comunque restare nonostante la corte di qualche club turco. Il ds Tare vorrebbe trattenerlo e intanto punta a un altro innesto in attacco dopo Fullkrug, come richiesto anche da Allegri che spera pure in un difensore centrale.

Un altro che ha ricevuto qualche proposta è Ruben Loftus-Cheek, pallino di Maurizio Sarri sfumato però praticamente sul nascere. Lo stesso Lotito ha rivelato che l’inglese ha gentilmente declinato la possibilità di vestire la maglia della Lazio, senza contare che ha un ingaggio importante e non è semplicissimo spostarlo. Tra l’altro la sua duttilità è molto importante per Allegri, che lo ha impiegato anche da seconda punta. Anche se con i vari rientri rischia di giocare un po’ meno, come a Como. Per questo il richiamo dell’Inghilterra potrebbe essere molto diverso per il calciatore e qualcosa pare si stia muovendo.

Secondo ‘teamTALK’, infatti, alcuni intermediari avrebbero proposto Loftus-Cheek a diverse società inglesi oltre che alla Juventus in un suggestivo scambio con Gatti che – come vi abbiamo raccontato – non ha trovato terreno fertile soprattutto da parte del club bianconero. In Premier il suo nome sarebbe finito sulle scrivanie di ben sette dirigenze: Aston Villa, Manchester United, Newcaste, Brentford, Everton, Sunderland e Fulham dove Ruben ha già giocato. Le stesse fonti riportano che il Milan sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore con la formula del prestito, inserendo un’opzione per il riscatto.