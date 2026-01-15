Il Milan vende il proprio capitano: affare a titolo definitivo

Pronto un contratto di quattro anni

Il Milan ha chiuso l’operazione. Come riporta ‘Sky Sport’, è tutto fatto per la cessione del capitano al club della Capitale.

Matteo Dutu lascia i rossoneri dopo due anni. Il capitano della seconda squadra, ovvero Milan Futuro che milita nel campionato di Serie D, si trasferirà alla Dinamo Bucarest.

Il classe 2005 è nato in Italia, nella fattispecie a Roma, ma ha origini rumene: il suo passaggio al club della Capitale sarà a titolo definitivo.

Dutu si legherà alla Dinamo Bucarest con un contratto quadriennale.

Dutu è cresciuto nella Lazio, per poi passare al Milan a parametro zero. In due anni ha collezionato 40 presenze tra la Primavera e Milan Futuro, del quale è stato fin qui il capitano. Nella stagione in corso, il ventenne ha disputato 20 partite tra campionato e Coppa Italia. Quella con l’Ac Leon del 4 gennaio è stata quindi la sua ultima partita con la maglia rossonera.