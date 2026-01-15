Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan vende il proprio capitano: affare a titolo definitivo

Foto dell'autore

Pronto un contratto di quattro anni

Il Milan ha chiuso l’operazione. Come riporta ‘Sky Sport’, è tutto fatto per la cessione del capitano al club della Capitale.

Capitano Milan
Il Milan vende il proprio capitano: affare a titolo definitivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Matteo Dutu lascia i rossoneri dopo due anni. Il capitano della seconda squadra, ovvero Milan Futuro che milita nel campionato di Serie D, si trasferirà alla Dinamo Bucarest.

Il classe 2005 è nato in Italia, nella fattispecie a Roma, ma ha origini rumene: il suo passaggio al club della Capitale sarà a titolo definitivo.

Dutu si legherà alla Dinamo Bucarest con un contratto quadriennale.

Dutu in azione con il Milan
Milan, Dutu ceduto alla Dinamo Bucarest (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dutu è cresciuto nella Lazio, per poi passare al Milan a parametro zero. In due anni ha collezionato 40 presenze tra la Primavera e Milan Futuro, del quale è stato fin qui il capitano. Nella stagione in corso, il ventenne ha disputato 20 partite tra campionato e Coppa Italia. Quella con l’Ac Leon del 4 gennaio è stata quindi la sua ultima partita con la maglia rossonera.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie