Futuro Buongiorno, svolta a sorpresa in casa azzurra | CM

Alessandro Buongiorno non sta vivendo la sua miglior stagione da quando è al Napoli con il difensore centrale che sta facendo fatica a trovare il posto da titolare alla corte di Antonio Conte.

La prima parte di campionato dell’ex calciatore del Torino lo ha visto in più di un’occasione restare in panchina con il difensore che è stato più volte sostituito da Juan Jesus al centro della retroguardia azzurra.

Classe 1999, Alessandro Buongiorno è arrivato al Napoli nell’estate del 2024 con gli azzurri che hanno speso una somma intorno ai 35 milioni di euro per il suo cartellino. Ora sta vivendo un momento non semplice nella squadra di Antonio Conte con l’ex CT della nazionale italiana che lo ha più volte lasciato fuori dalla formazione titolare.

Calciomercato Napoli, Buongiorno vuole chiarezza sul suo futuro

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Alessandro Buongiorno avrebbe chiesto chiarimenti al Napoli riguardo il suo futuro per capire quali fossero le intenzioni della società considerato lo scarso impiego della prima parte di stagione.

L’infortunio di Rrahmani darà maggiore spazio all’ex difensore del Torino nelle prossime settimane con Buongiorno che avrà l’occasione per dimostrare tutto il suo valore e provare a riconquistare un posto da titolare al centro della difesa.

I prossimi mesi saranno poi decisivi per capire quelle che saranno le volontà del giocatore e del club con l’ex granata che ha diversi estimatori in tutta Europa, specialmente alcune squadre di Premier League, pronte a portarlo via da Napoli durante la prossima estate.