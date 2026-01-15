Atalanta
Aspettando il grande colpo, c’è la firma con Milan: annuncio UFFICIALE

Il club rossonero prova a ripetere l’operazione Modric.

Il Milan è al lavoro già per la prossima stagione. Il grande obiettivo dei rossoneri è ripetere l’operazione Modric portata a termine all’inizio dell’estate scorsa. Un big, nel caso del croato un fuoriclasse a costo zero seppur in età molto avanzata.

Il prossimo affare top a zero, commissioni escluse, Tare vorrebbe piazzarlo in Germania. Chiaro il riferimento a Leon Goretzka, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Club e giocatore viaggiano verso il divorzio dopo tanti anni e tantissimi successi.

Goretzka è aperto a un’esperienza nella nostra Serie A. Un annetto fa abbozzò un tentativo la Roma, ma l’intenzione del classe ’95 era quella di rimanere in Baviera per un’altra annata. Di recente, invece, è stato proposto a Juventus e Inter, con nessuna delle due che ha affondato il colpo.

Goretzka, ostacolo Barcellona per il Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Non è più giovane (31 anni a febbraio), dunque rivendibile, anche se un po’ lo è paragonato a Modric. Soprattutto, ha un ingaggio fuori portata. Parliamo di circa 9 milioni: per un approdo in Serie A dovrebbe abbassare le pretese e non di poco.

Lo stipendio elevato rappresenta un ostacolo anche per il Milan, in aggiunta a una concorrenza importante che vede in testa, come raccontatovi da Calciomercato.it, il Barcellona. I blaugrana hanno già fatto dei passi concreti per Goretzka, lo sponsor principale è quel Flick suo allenatore al Bayern. Insieme fecero il Triplete.

Goretzka, Tare non molla. Intanto rinnova il 2007 Cappelletti

Tare non è comunque uno che molla tanto facilmente. Ci proverà fin quando vedrà dei margini di riuscita.

Cappelletti rinnova col Milan
Milan, rinnovo ufficiale per Cappelletti (foto Instagram) – Calciomercato.it

Fronte mercato Milan, intanto, c’è da registrare il rinnovo ufficiale del terzino destro classe 2007 Mattua Cappelletti, attualmente alle dipendenze di Milan Futuro (Serie D). Come recita la nota ufficiale, “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto fino a giugno 2027“.

