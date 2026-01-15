Blitz in casa Bologna, il Milan valuta il colpo a sorpresa

Nome nuovo per il calciomercato del Milan con i rossoneri che guardano in casa Bologna per provare a migliorare la propria rosa.

Impegnato nella partita valida per il recupero della giornata numero 16 del campionato di Serie A contro il Como, il Milan sta valutando le piste di mercato per migliorare la rosa sia a gennaio che in vista della prossima stagione.

Oltre a pensare ai possibili colpi da chiudere durante il mese di gennaio, in casa Milan si valutano anche le piste per la prossima stagione e spunta un nome dal Bologna. I rossoneri starebbero valutando l’acquisto di un calciatore rossoblu per l’estate con Massimiliano Allegri che avrebbe inserito il suo nome nella lista dei possibili colpi.

Occhi in casa Bologna, il Milan prova il colpo per l’estate

Si pensa a Emil Holm in casa Milan per la prossima stagione. Il terzino svedese del Bologna sta vivendo una buona annata con la maglia rossoblu. Il Milan pensa al suo acquisto per sistemare la fascia destra considerato il fatto che, al momento, il solo Saelemaekers dà garanzie a Massimiliano Allegri.

Zachary Athekame non ha convinto e potrebbe essere ceduto in prestito in vista della prossima estate. Ad alternarsi con Saelemaekers potrebbe essere proprio il laterale svedese della squadra di Vincenzo Italiano che potrebbe salutare il Bologna nel caso in cui gli emiliani non dovessero centrare la qualificazione ad una coppa europea in vista della prossima stagione.

Il cartellino di Emil Holm viene valutato circa 14 milioni di euro con il Milan che potrebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto anche se i rossoneri hanno sempre la carta Tommaso Pobega da potersi giocare considerato il fatto che il classe 1999 è in prestito con obbligo di riscatto al Bologna che dovrà versare circa 7 milioni di euro nelle casse rossonere.

Sulle tracce di Holm c’è anche l’Inter che, dopo l’infortunio di Dumfries, ha iniziato a valutare diversi profili per la fascia destra, tra cui anche quello del laterale del Bologna. Da escludere la partenza del terzino del Bologna a stagione in corso, tutto da valutare per quello che riguarda il prossimo campionato.