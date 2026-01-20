Atalanta
Fiorentina e Roma, l’Osservatorio ha deciso: pugno di ferro UFFICIALE

Foto dell'autore

Dopo gli scontri di due giorni fa sull’A1 è arrivata la dura sanzione che era già nell’aria in queste ore

Era stata promessa tolleranza zero nei confronti delle tifoserie violente nel calcio e così sarà dopo le scene di domenica sull’A1 nei pressi dell’uscita per Casalecchio di Reno. Ultras di Fiorentina e Roma infatti sono venuti a contatto sulla corsia di emergenza, diverse decine di tifosi incappucciati con spranghe e altri oggetti contundenti, con i quali hanno anche danneggiato auto e causato danni evidenti alla circolazione. I video girati dagli automobilisti passati davanti a questo teatro avevano fatto subito il giro del web e la decisione del Viminale era nell’aria.

Scontri tra tifosi della Roma e della Fiorentina (Ansafoto) – calciomercato.it

Come riporta ‘Adnkronos’, l’Osservatorio ha disposto il divieto di trasferta fino al termine di questa stagione calcistica per i tifosi della Roma e della Fiorentina. Nel provvedimento del Ministero dell’Interno, secondo l’agenzia viene riportata soprattutto la motivazione dei “gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l’adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze”.

Nel 2023 c’erano stati violenti scontri, di portata ancora maggiore, sull’A1 tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli. Senza contare i disordini di Nizza che avevano portato anche a diversi arresti. Ad agosto 2024 invece i tifosi viola sono stati protagonisti di una maxi-rissa prima di un’amichevole col Montpellier, portando a un provvedimento di ben 32 daspo.

