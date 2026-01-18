Dallo United al Milan: non solo Zirkzee, è arrivata un’altra risposta

Un nome molto pesante, per ruolo e ingaggio, è finito in orbita rossonera ma anche di altre big di Serie A

Un attaccante e un difensore. Queste sono state le richieste di Massimiliano Allegri alla sua società, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, con il ds Igli Tare al lavoro proprio per questi due profili. Al netto ovviamente di eventuali partenze, per cui al momento però non ci sono particolari segnali. In avanti il nome di queste ore è legato a un rientro, quello di Francesco Camarda dal Lecce. I club stanno parlando per una possibile risoluzione anticipata del prestito.

Per la difesa, invece, è spuntata una suggestione importante come Harry Maguire del Manchester United. Il suo nome in realtà è stato accostato anche ad altri club italiani, in primis Inter, Roma, oltre a Napoli e anche Fiorentina. Parliamo di un profilo di grande esperienza, che dopo un periodo buio con i Red Devils è tornato ad acquisire un ruolo comunque importante soprattutto dopo un lungo infortunio. Ha giocato titolare il derby col City, in un momento del genere difficile lasciarlo andare. Anche se ha il contratto in scadenza a giugno.

Non a caso, secondo ‘The Sun’, il nuovo manager dello United Michael Carrick avrebbe chiuso ogni possibilità di far partire Maguire in questo mercato invernale. Ad ora è un giocatore fondamentale, cederlo poi porterebbe altre incognite legate al sostituto. Senza contare che il suo è un ingaggio monstre ci almeno 7 milioni all’anno che ha spaventato sul nascere sia Inter che Roma a cui è stato proposto. Il discorso si potrebbe riaprire in estate quando potrà firmare a parametro zero.