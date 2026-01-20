L’ex Inter torna a Milano per vestire rossonero: il Milan lo riporta in Italia dopo due anni

Il Milan ha messo nel mirino un ex calciatore dell’Inter che potrebbe arrivare in rossonero durante la prossima stagione per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nome nuovo per il mercato del Milan anche se si tratta di un obiettivo in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a fare sul serio per riportarlo in Italia.

Durante questi ultimi giorni di trattative per quello che riguarda il mercato invernale, il Milan andrà alla ricerca di un difensore centrale che possa sistemare il pacchetto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri. I rossoneri, però, sono consci di dover migliorare la rosa per la prossima stagione quando aumenteranno gli impegni per Maignan e compagni.

Occhi sull’ex Inter, il Milan prepara il colpo

Lorenzo Pirola è un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il difensore dell’Olympiacos che piace alla dirigenza rossonera pronta a fare un tentativo. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed ha un contratto con i greci fino al giugno del 2028.

Salutata l’Italia dopo la fine dell’esperienza con la maglia della Salernitana nel 2024, Pirola ha accettato la chiamata da parte dell’Olympiacos, andando a tentare l’avventura in Grecia dove ha trovato spazio ed è diventato un punto fermo della formazione biancorossa vedendo alzarsi in maniera netta il valore del suo cartellino.

Titolare anche nella partita odierna che la squadra greca ha disputato contro il Bayer Leverkusen, Pirola non si muoverà durante il calciomercato di gennaio, ma potrebbe diventare un nome caldo per le grandi squadre italiane in vista della prossima stagione con il Milan che appare avanti a tutte.

I rossoneri avrebbero già preso informazioni sul classe 2002 che potrebbe ricoprire il ruolo di difensore centrale sia in una retroguardia a tre che in una a quattro, andando a rappresentare l’identikit perfetto per la squadra di Massimiliano Allegri, a caccia di rinforzi per la prossima stagione quando, con ogni probabilità, ci sarà il ritorno in Europa.