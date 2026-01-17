Trenta milioni per chiudere col Milan: così Allegri dice addio al titolarissimo

Il calciomercato rossonero non è chiuso, specie sul fronte uscite

Il mercato del Milan si è chiuso con Fullkrug? Forse no, Allegri vorrebbe sempre un difensore centrale. E poi c’è da capire cosa accadrà davanti, se insomma Nkunku resterà o meno. Sul francese resta forte il Fenerbahce, ma chiaramente servirebbe una proposta importante per spingere i rossoneri a privarsene appena cinque mesi dopo averlo comprato dal Chelsea.

A proposito di Turchia, il Galatasaray non ha ancora del tutto mollato la presa su Fofana. Il transalpino è uno dei titolarissimi della squadra di Allegri, il che significa che una sua cessione a metà stagione non verrebbe affatto gradita oltre che capita dal tecnico livornese. Se il Milan vuole davvero giocarsi lo Scudetto, nessun big deve andare via…

Il club di Red Bird non sembra aver sbarrato le porte al Galatasaray, con il suo vicepresidente Kavucku nei giorni scorsi a Milano per trattare diversi giocatori, da Ederson e Lookman dell’Atalanta fino, per l’appunto, a Fofana.

Il Galatasaray ci prova per Fofana: 30 milioni, ma il francese vuole restare al Milan

L’obiettivo, almeno per il momento, non è stato raggiunto: nonostante una ricca proposta di ingaggio, si parla di circa 6 milioni netti, Fofana intende proseguire la sua avventura in rossonero.

“Il Galatasaray ha chiamato il Milan per Fofana ed era disposto ad offrire addirittura una cifra intorno ai 30 milioni di euro – ha spiegato Matteo Moretto su Youtube – Questa offerta ufficiale non è mai stata recapitata, poiché il club di Istanbul ha capito che il centrocampista non è aperto a lasciare il Milan in questo momento. Ad oggi la trattativa è assolutamente ferma perché la volontà del giocatore è quella di restare al Milan”.

I turchi rilanciano?

Non si esclude comunque un rilancio da parte del Galatasaray, un rilancio economico fronte giocatore nei prossimi giorni. Staremo a vedere.