Panchina Napoli, contatto tra De Laurentiis e Mancini: i dettagli | CM

Colpo di scena in casa Napoli in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo in queste ore.
Il Napoli non sa più vincere. Dopo il deludente pari ottenuto sul campo del Parma, gli azzurri si arrendono in casa alla Lazio in una delle sfide più entusiasmanti della 33esima giornata di Serie A e vengono ripresi dal Milan al secondo posto in classifica. Un momento davvero complicato per la squadra di Antonio Conte, chiamata ora a invertire immediatamente la rotta per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.
Conte che, ad oggi, non appare per nulla convinto di sedere anche l’anno prossimo sulla panchina del Napoli. Nonostante il ricco contratto fino al 30 giugno 2027, il tecnico salentino continua ad essere accostato alla Nazionale Italiana e, dunque, non sono esclusi colpi di scena in tal senso.
Proprio per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – avrebbe avviato i primissimi contatti con Roberto Mancini, attualmente alla guida dell’Al-Sadd: il 61enne originario di Jesi sarebbe il prescelto per guidare il Napoli in caso di addio di Conte. Occhio, dunque, alle prossime settimane che potrebbero dirci molto di più sul futuro della compagine partenopea.