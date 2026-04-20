Inter-Barcellona, non solo Fort per Bastoni: spuntano altre due contropartite

I blaugrana si preparano all’assalto del difensore nerazzurro

Ha provato a inserirsi il Chelsea, ma il Barcellona resta l’unica opzione che Bastoni prende in considerazione qualora dovesse consumarsi davvero il divorzio con l’Inter.

La tentazione blaugrana è troppo forte anche per un giocatore come lui realmente attaccato al proprio club. Probabilmente il classe ’99 considera questo il momento giusto per tagliare il cordone ombelicale che lo lega ai nerazzurri, con cui ha ancora altri due anni di contratto.

In Spagna mantengono grande ottimismo e parlano di accordo già raggiunto tra Laporta e il numero 95 della squadra di Chivu. Nell’ambiente catalano c’è la convinzione che anche quello con la stessa Inter verrà in qualche modo trovato, nonostante Marotta e Ausilio partano da una valutazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Come prevedibile, considerato che non naviga in buone acque sul piano finanziario, il Barça vuol provare ad abbassare – e di molto – la cifra richiesta inserendo una se non addirittura due contropartite tecniche. Negli ultimi giorni è stato fatto con insistenza il nome di Hector Fort, difensore classe 2006 quest’anno in prestito all’Elche.

Bardghji e un portiere le altre due possibili contropartite per Bastoni

In queste ore, invece, ‘Sport’ ha fatto i nomi di altri due profili di prospettiva che la società catalana pensa di proporre all’Inter. Uno è Ronny Bardghji, esterno svedese classe 2005 di piede mancino preso dal Copenaghen l’estate scorsa. Di lui si parla molto bene, anche se ha trovato poco spazio nella sua prima annata in maglia blaugrana

L’altro è Aron Yaakobishvili, portiere ungherese classe 2006 attualmente in prestito all’Andorra, squadra militante nella seconda serie iberica