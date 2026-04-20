Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Barcellona, non solo Fort per Bastoni: spuntano altre due contropartite

Foto dell'autore

I blaugrana si preparano all’assalto del difensore nerazzurro

Ha provato a inserirsi il Chelsea, ma il Barcellona resta l’unica opzione che Bastoni prende in considerazione qualora dovesse consumarsi davvero il divorzio con l’Inter.

La tentazione blaugrana è troppo forte anche per un giocatore come lui realmente attaccato al proprio club. Probabilmente il classe ’99 considera questo il momento giusto per tagliare il cordone ombelicale che lo lega ai nerazzurri, con cui ha ancora altri due anni di contratto.

Grafica Bastoni Barcellona
Inter-Barcellona, non solo Fort per Bastoni: spuntano altre due contropartite (Grok) – Calciomercato.it

In Spagna mantengono grande ottimismo e parlano di accordo già raggiunto tra Laporta e il numero 95 della squadra di Chivu. Nell’ambiente catalano c’è la convinzione che anche quello con la stessa Inter verrà in qualche modo trovato, nonostante Marotta e Ausilio partano da una valutazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Come prevedibile, considerato che non naviga in buone acque sul piano finanziario, il Barça vuol provare ad abbassare – e di molto – la cifra richiesta inserendo una se non addirittura due contropartite tecniche. Negli ultimi giorni è stato fatto con insistenza il nome di Hector Fort, difensore classe 2006 quest’anno in prestito all’Elche.

Bardghji e un portiere le altre due possibili contropartite per Bastoni

In queste ore, invece, ‘Sport’ ha fatto i nomi di altri due profili di prospettiva che la società catalana pensa di proporre all’Inter. Uno è Ronny Bardghji, esterno svedese classe 2005 di piede mancino preso dal Copenaghen l’estate scorsa. Di lui si parla molto bene, anche se ha trovato poco spazio nella sua prima annata in maglia blaugrana

Bastoni, il Barcellona pensa anche a Bardghji come contropartita per l’Inter (Instagram) – Calciomercato.it

L’altro è Aron Yaakobishvili, portiere ungherese classe 2006 attualmente in prestito all’Andorra, squadra militante nella seconda serie iberica

1004

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU