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Dubbi su gol e rigore contro la Juve. Doppio scandalo Var

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Dalla rete convalidata a David a quella annullata a Baschirotto: la moviola della Serie A

In attesa del monday night tra Lecce e Fiorentina, ci sono già stati tanti episodi arbitrali dubbi nella 33esima giornata di Serie A, a cominciare dal posticipo tra Juventus e Bologna. Sul gol di David, c’è posizione geografica di fuorigioco di Kelly che però non impatta sull’azione e quindi non è punibile. Lo stesso bomber canadese, all’inizio della stessa azione, spinge Miranda. Dubbi anche sul contatto tra Kalulu e Rowe dopo che quest’ultimo colpisce il palo: sembra esserci sgambetto del difensore bianconero.

Da Juve-Bologna a Inter-Cagliari: la moviola di Serie A
Errori del Var in Serie A (foto Ansa) – Calciomercato.it

Giusto il rigore per il Genoa contro il Pisa: il braccio di Canestrelli non è semplicemente in appoggio sulla scivolata, ma è volantario a ‘parare’ il tiro di Baldanzi. Manca la sanzione disciplinare. Corretto annullare la rete di Gabbia in Verona-Milan: offside in APP di Gimenez punibile anche se non tocca il pallone, ma va a contenderlo. Netto il rigore per la Lazio contro il Napoli: Lobotka falcia Noslin e si becca il giallo, ma rischia anche il rosso.

La Cremonese si vede annullare un gol contro il Torino dopo un lunghissimo check al Var da parte di La Penna. Non è chiaro se Paleari avesse il pallone tra le mani al momento del tocco di Baschirotto e se non c’è chiaro ed evidente errore non dovrebbe intervenire. In Inter-Cagliari di venerdì, invece, il Var Meraviglia giudica al posto dell’arbitro Marchetti (che sta guardando altrove) l’intervento a palla lontana di Mina su Pio Esposito che sembra da rigore.

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