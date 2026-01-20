Milan, un difensore per Allegri: avanza l’ex Serie A

Le ultime novità sul mercato dei rossoneri: discorsi in corso per completare il reparto arretrato

Il mercato del Milan non si è certo concluso con l’acquisto in prestito di Fullkrug, decisivo nella vittoria contro il Lecce. Massimiliano Allegri vuole infatti anche un difensore, possibilmente pronto all’uso: esperto e già conoscitore della Serie A.

Sfumato Thiago Silva, Gatti difficile se non impossibile… Per questo su Calciomercato.it abbiamo fatto il nome di Coppola del Brighton: l’ex Verona è in uscita dal club inglese, dove finora ha trovato davvero poco spazio.

Coppola si avvicina al Milan: si può chiudere in prestito

Inoltre Coppola è seguito da una agenzia, da un agente molto vicino al Milan. A Furlani nello specifico. Non a caso in queste ore, come riportato da ‘Sport Mediaset’, la candidatura del classe 2003 ha preso consistenza.

Coppola si sta avvicinando al Milan, il quale con il Brighton può chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Parti al lavoro per cercare una quadra, con in mano ovviamente l’ok del ventiduenne di origini olandesi. Sarebbe il nome giusto per la difesa rossonera? Come detto, le richieste di Allegri erano altre…