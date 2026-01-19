È ufficiale, salta Roma-Milan: a rischio anche per il Napoli

Il tecnico perde i pezzi nel reparto arretrato. Ma sta messo decisamente peggio Conte in vista di Juve-Napoli

Non è ancora finita la 21esima, che si è già proiettati alla 22esima. Del resto la prossima giornata di Serie A sarà un crocevia importante per Scudetto e zona Champions.

L’Inter avrà la possibilità di allungare ulteriormente in testa alla classifica, considerato che affronterà il Pisa al Meazza e che domenica ci saranno Juve-Napoli (ore 18) e Roma-Milan (ore 20.45).

Conte è davvero nei guai: il tecnico azzurro ha perso altri due titolarissimi come Politano e Rrahmani. Per l’esterno “lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra”, mentre per il difensore “lesione distrattiva al gluteo sinistro”. Conte spera di riaverli a disposizione per l’inizio di febbraio. Contro la Juve, intanto, probabilmente dovrà fare a meno pure di Neres.

Passando a Roma-Milan, sono da valutare le condizioni di Saelemaekers. Contro il Lecce, il belga ha accusato un problema all’adduttore. Sponda giallorossa, è invece a rischio forfait il terzino turco Celik, alle prese con un guaio al flessore. Sicuro assente sarà Mario Hermoso, quest’ultimo costretto a uscire a metà primo tempo della sfida col Torino vinta 2-0 dalla formazione di Gasperini.

Per il difensore spagnolo lesione di secondo grado all’ileopsoas e circa 3-4 settimane di stop. L’ex Atletico Madrid rischia di saltare anche il big match col Napoli del 15 febbraio.