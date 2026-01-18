PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-2: Dybala-Malen, attenti a quei due. Rensch impreciso

Voti e giudizi del match del Grande Torino valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Torino

Paleari 6,5

Tameze 5

Ismajli 5,5

Coco 6

Lazaro 6

Ilkhan 5,5

Gineitis 5. Dal 46′ Casadei 6

Aboukhlal 5,5. Dal 31′ Pedersen 5,5

Vlasic 6,5

Ngonge 6

Adams 5,5

All. Baroni 5,5

In difesa il Torino è davvero troppo fragile, subisce parecchio la qualità della Roma, la velocità e verticalità su Malen. In casa la fatica è tanta per i granata, le assenze non hanno facilitato la vita a Baroni ma il primo tempo è stato negativo. Nella ripresa le cose sono andate decisamente meglio, il Toro crea più con la tigna che con le idee ma in ogni caso si rende pericoloso. Il problema è che non tira quasi mai in porta e così diventa complicato pensare di far male agli avversari. Benino Casadei e Vlasic, i migliori, non bene Adams, Ngonge e Tameze.

Roma

Svilar 6

Mancini 6,5

Hermoso 6. Dal 23′ Ghilardi 6,5

Ndicka 7

Rensch 5,5. Dal 76′ Tsimikas 6

Cristante 6,5

Koné 7

Wesley 6,5

Dybala 7,5. Dal 76′ Pisilli 6

Pellegrini 6. Dal 52′ Soulé 6

Malen 7,5. Dal 76′ Vaz 6

All. Gasperini 7

Arbitro: Chiffi 6

Malen ha già cambiato la Roma. Gli sono bastati davvero pochissimi minuti, già prima del gol segnato e annullato e di quello invece convalidato pochissimi minuti più tardi. Ha tutto: fisico, tecnica, velocità, senso del gol. Giocatore vero, ma lo sapevamo. Quello che non sapevamo è che l’intesa con Dybala è già al top: l’argentino gioca una partita enorme, sotto tutti gli aspetti. Quando gioca così è sempre un piacere per gli occhi, dà due palloni perfetti per Malen e il pallone nei suoi piedi è sempre al sicuro, viaggia come deve. Poi ritrova finalmente la gioia del gol dopo quasi tre mesi con un tocco dolce dolce. La sensazione è che possano essere quattro mesi abbondanti molto divertenti per la Gasperini e la Roma. Bene anche Koné e Ndicka, qualche errore di troppo per Rensch.

Il tabellino di Torino-Roma 0-2

Torino (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (46′ Casadei), Aboukhlal (31′ Pedersen); Vlasic, Ngonge; Adams. A disposizione: Israel, Popa, Maripan, Pellini, Ilic, Simeone, Dembélé, Anjorin, Nkounkou, Njie. All. Baroni.