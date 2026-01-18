PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-2: Dybala-Malen, attenti a quei due. Rensch impreciso

Voti e giudizi del match del Grande Torino valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26
Torino
Paleari 6,5
Tameze 5
Ismajli 5,5
Coco 6
Lazaro 6
Ilkhan 5,5
Gineitis 5. Dal 46′ Casadei 6
Aboukhlal 5,5. Dal 31′ Pedersen 5,5
Vlasic 6,5
Ngonge 6
Adams 5,5
All. Baroni 5,5
In difesa il Torino è davvero troppo fragile, subisce parecchio la qualità della Roma, la velocità e verticalità su Malen. In casa la fatica è tanta per i granata, le assenze non hanno facilitato la vita a Baroni ma il primo tempo è stato negativo. Nella ripresa le cose sono andate decisamente meglio, il Toro crea più con la tigna che con le idee ma in ogni caso si rende pericoloso. Il problema è che non tira quasi mai in porta e così diventa complicato pensare di far male agli avversari. Benino Casadei e Vlasic, i migliori, non bene Adams, Ngonge e Tameze.
Roma
Svilar 6
Mancini 6,5
Hermoso 6. Dal 23′ Ghilardi 6,5
Ndicka 7
Rensch 5,5. Dal 76′ Tsimikas 6
Cristante 6,5
Koné 7
Wesley 6,5
Dybala 7,5. Dal 76′ Pisilli 6
Pellegrini 6. Dal 52′ Soulé 6
Malen 7,5. Dal 76′ Vaz 6
All. Gasperini 7
Arbitro: Chiffi 6
Malen ha già cambiato la Roma. Gli sono bastati davvero pochissimi minuti, già prima del gol segnato e annullato e di quello invece convalidato pochissimi minuti più tardi. Ha tutto: fisico, tecnica, velocità, senso del gol. Giocatore vero, ma lo sapevamo. Quello che non sapevamo è che l’intesa con Dybala è già al top: l’argentino gioca una partita enorme, sotto tutti gli aspetti. Quando gioca così è sempre un piacere per gli occhi, dà due palloni perfetti per Malen e il pallone nei suoi piedi è sempre al sicuro, viaggia come deve. Poi ritrova finalmente la gioia del gol dopo quasi tre mesi con un tocco dolce dolce. La sensazione è che possano essere quattro mesi abbondanti molto divertenti per la Gasperini e la Roma. Bene anche Koné e Ndicka, qualche errore di troppo per Rensch.
Il tabellino di Torino-Roma 0-2
Torino (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (46′ Casadei), Aboukhlal (31′ Pedersen); Vlasic, Ngonge; Adams. A disposizione: Israel, Popa, Maripan, Pellini, Ilic, Simeone, Dembélé, Anjorin, Nkounkou, Njie. All. Baroni.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso (23′ Ghilardi), Ndicka; Rensch (76′ Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Dybala (76′ Pisilli), Pellegrini (52′ Soulé); Malen (76′ Vaz). A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik, Ziolkowski, Ghilardi, Arena. All. Gasperini.
Arbitro: Chiffi. Assistenti: Berti, Rossi C. Quarto Uomo: Tremolada. VAR: Abisso. AVAR: Guida
Ammonizioni: Ismajli (T), Mancini (R), Vlasic (T)
Marcatori: 27′ Malen, 72′ Dybala.