Allegri ha presentato la sua lista al Milan, doppio colpo in arrivo | CM

Il Milan si sta muovendo sotto traccia per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che potrebbero accontentare Massimiliano Allegri con due colpi.

Dopo l’acquisto di Niclas Fullkrug, il Milan ha frenato sul mercato con il club che sta cercando di valutare le occasioni che si presenteranno nei giorni che mancano alla chiusura della sessione invernale.

Massimiliano Allegri è in contatto con il club per far presente alla dirigenza quelle che sono le necessità per andare a migliorare l’organico a sua disposizione ed avrebbe presentato la sua lista.

Milan, Allegri vorrebbe due colpi per rinforzare la squadra

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Milan si starebbe muovendo anche per arrivare ad un difensore in vista della seconda parte di stagione con il tecnico livornese che avrebbe presentato alla dirigenza le sue richieste per migliorare la rosa.

Il reparto arretrato è troppo corto per quello che riguarda il numero di calciatori a disposizione con il trio formato da Pavlovic, Tomori e Gabbia che ha giocato per una larga parte della stagione con De Winter che, per via degli infortuni, sta trovando spazio da titolare nelle ultime settimane. Odogu non convince a pieno e Bartesaghi viene schierato con continuità sulla fascia sinistra.

Oltre ad un centrale, il tecnico livornese vorrebbe prendere anche un nuovo attaccante che possa cambiare ancora una volta il reparto offensivo a sua disposizione. Le condizioni di Fullkrug non lasciano completamente tranquilli, così come il destino di Nkunku potrebbe essere altrove qualora dovesse arrivare l’offerta giusta.

Un difensore che piace molto in casa rossonera è quello di Mario Gila, difensore spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio e che non si muoverà prima della prossima estate. Sullo spagnolo c’è anche l’Inter, fortemente interessata al giocatore classe 2000 e, al momento, in vantaggio sulle rivali.