Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Crisi Bologna, ne approfitta il Milan: assalto al gioiello rossoblu

Foto dell'autore

Profonda crisi per il Bologna che, con la sconfitta interna contro la Fiorentina, ha detto addio probabilmente alle speranze di centrare la qualificazione alle coppe europee in vista della prossima stagione.

Nel caso in cui i rossoblu dovessero mancare l’accesso alle coppe europee, il club di Joey Saputo sarà costretto a salutare alcuni pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti.

Massimiliano Allegri
Il Milan guarda in casa Bologna per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it.

Il Milan, in lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione, sta cercando di individuare quelli che potrebbero essere i profili da portare a Milanello per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Avendo costruito una rosa corta per affrontare solamente il campionato, i rossoneri dovranno portare a disposizione del tecnico rossonero diverse nuove pedine e una potrebbe arrivare dal Bologna.

Assalto Milan in casa Bologna, colpo in arrivo in estate

Uno dei calciatori del Bologna finiti nel mirino del Milan è sicuramente Santiago Castro. L’attaccante argentino è uno dei punti di forza della squadra emiliana e potrebbe partire nel caso in cui non dovesse esserci la qualificazione in Europa.

Santiago Castro
Il Milan sulla stella del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

La punta piace molto anche ad altre big italiane con Inter e Juventus che da tempo sono sulle tracce del giocatore del Bologna. Il suo cartellino viene valutato dal Bologna circa 40 milioni di euro con le squadre italiane che dovranno fare i conti anche con la concorrenza che arriva dalla Premier League col classe 2004 che, grazie alle buone prestazioni fornite in Europa, ha attirato le attenzioni di alcune squadre inglesi.

I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi e i rossoneri possono vantare un “credito” da circa 7 milioni di euro nei confronti della squadra rossoblu che, in estate, dovrà versare nelle casse del Milan per il riscatto di Pobega.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie