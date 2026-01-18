Crisi Bologna, ne approfitta il Milan: assalto al gioiello rossoblu

Profonda crisi per il Bologna che, con la sconfitta interna contro la Fiorentina, ha detto addio probabilmente alle speranze di centrare la qualificazione alle coppe europee in vista della prossima stagione.

Nel caso in cui i rossoblu dovessero mancare l’accesso alle coppe europee, il club di Joey Saputo sarà costretto a salutare alcuni pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti.

Il Milan, in lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione, sta cercando di individuare quelli che potrebbero essere i profili da portare a Milanello per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Avendo costruito una rosa corta per affrontare solamente il campionato, i rossoneri dovranno portare a disposizione del tecnico rossonero diverse nuove pedine e una potrebbe arrivare dal Bologna.

Assalto Milan in casa Bologna, colpo in arrivo in estate

Uno dei calciatori del Bologna finiti nel mirino del Milan è sicuramente Santiago Castro. L’attaccante argentino è uno dei punti di forza della squadra emiliana e potrebbe partire nel caso in cui non dovesse esserci la qualificazione in Europa.

La punta piace molto anche ad altre big italiane con Inter e Juventus che da tempo sono sulle tracce del giocatore del Bologna. Il suo cartellino viene valutato dal Bologna circa 40 milioni di euro con le squadre italiane che dovranno fare i conti anche con la concorrenza che arriva dalla Premier League col classe 2004 che, grazie alle buone prestazioni fornite in Europa, ha attirato le attenzioni di alcune squadre inglesi.

I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi e i rossoneri possono vantare un “credito” da circa 7 milioni di euro nei confronti della squadra rossoblu che, in estate, dovrà versare nelle casse del Milan per il riscatto di Pobega.