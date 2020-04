Calciomercato Napoli, l'annuncio di Petagna sul futuro

CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA / Superata l'emergenza, il primo obiettivo sarà quello di conquistare la salvezza e, solo dopo, il Napoli. Andrea Petagna è il trascinatore della Spal che con Di Biagio in panchina ha cercato di dare una svolta prima dello stop forzato e non perde la speranza di centrare la permanenza in A grazie al suo bomber che ha scelto di rimanere nonostante il club azzurro abbia già completato il suo acquisto a gennaio e Gattuso lo avrebbe voluto da subito in rosa.

Petagna, dunque, ne parla ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Napoli? Non vedo l'ora - esordisce l'attaccante -. Piazza fantastica, tifo straordinario, un top club. Arriverò per restare. Mi ricordo quando il mio manager Giuseppe Riso mi ha chiamato, mancava poco all'allenamento: ho ancora lo screenshot di lui mentre mi dà la notizia. Gattuso? Lo conobbi a Milanello, mi piace come allena e caratterialmente. Mi avrebbe preso anche a gennaio ma ho scelto di restare alla Spal: mi ha dato tanto e la devo ringraziare. E salvare".

