CALCIOMERCATO ROMA FONSECA / Paulo Fonseca si vede alla Roma a lungo: il tecnico portoghese ha parlato a 'Roma Tv', soffermandosi sull'emergenza coronavirus, gli allenamenti casalinghi dei calciatori e dando uno sguardo anche al futuro.

L'allenatore giallorosso scrive: "Abbiamo creato un programma fisico, perché solo sul fisico possiamo lavorare. I giocatori hanno un programma da fare tutti i giorni, con Nuno Romano e Maurizio Fanchini che parlano con i calciatori tutti i giorni, ma solo così è possibile.

I giocatori hanno condizioni limitate a casa: abbiamo mandato una bicicletta a tutti e il lavoro viene controllato da Nuno e Maurizio".

Fonseca poi continua: "Sono orgoglioso di stare qui e di far parte della famiglia della Roma: in questo momento sono ancora più orgoglioso per quello che la Roma sta facendo e penso che tutti i romanisti lo siano. In questo momento di difficoltà, il club che rappresenta questa meravigliosa città sta facendo di tutto per aiutare le persone di Roma in una forma che mi lascia molto orgoglioso. Penso che la Roma sia più di un club di calcio. In questo momento, questo è più evidente". Infine, la speranza per il futuro: "Mi piace tanto il club, le persone che lavorano, l'organizzazione, la città, i tifosi, che sono fantastici. Voglio rimanere a Roma tanti anni".