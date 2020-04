Calciomercato Inter e Juventus, Kurzawa ha deciso

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KURZAWA / Tra i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione quello di Layvin Kurzawa è uno dei nomi più interessanti. Lo dimostra la grande bagarre che si è accesa a livello internazionale con tanti top club interessati alle prestazioni del laterale mancino in scadenza di contratto col Psg.

In Italia, in particolare, si sono mosse, a caccia di rinforzi d'esperienza sulla corsia e interessate al francese classe '92. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Dalla Spagna, però, 'Mundo Deportivo' avverte le italiane e le altre pretendenti che dovranno arrendersi allo sprint del Barcellona. Secondo il quotidiano Kurzawa avrebbe scelto di accettare la corte del club blaugrana che prepara l'affondo una volta piazzato JuniorFirpo, in uscita dal Barcellona e al quale è interessata - ma ora non è una priorità - anche l'Inter.