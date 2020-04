Calciomercato Napoli, la mossa del Real Madrid per Fabian Ruiz

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ REAL MADRID JOVIC - Fabian Ruiz continua ad agitare il mercato del Napoli.

Le parole del suo agente, Alvaro Torres , nei giorni scorsi, hanno messo in allarme la dirigenza campana e adesso spunta un'ulteriore indiscrezione in chiave. Stando, infatti, a quanto sostiene 'Diario Gol', il club castigliano avrebbe intenzione di inserire nella trattativa il cartellino di Luka, 22enne attaccante bosniaco che non è riuscito a ripetere le prestazioni fornite con la maglia dell'e che pare interessare al club di Aurelio De Laurentiis