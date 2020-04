CALCIOMERCATO JUVE MILAN MARCELO THEO / Si rincorrono le voci su un possibile addio di Marcelo a fine stagione al Real Madrid. Il terzino brasiliano vorrebbe provare una nuova esperienza prima di chiudere la carriera, trovando però l'opposizione dei 'Blancos' che vorrebbero tenerlo almeno fino al 2022, data di scadenza dell'attuale contratto. Sul nazionale verdeoro sembra tornato d'attualià l'interesse della Juventus, meta preferita di Marcelo in caso di addio al Real anche per ricongiungersi all'ex compagno e amico Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intrigo Real: CR7 porta il sogno di Paratici

Il Real Madrid discuterà nelle prossime settimane il futuro di Marcelo, con Florentino Perez che nuon vuole farsi trovare impreparato però nell'eventualità di una rottura con il 32enne brasiliano. Zidane non avrebbe le necessarie garanzie sulla fascia sinistra da Mendy, con Reguillon che potrebbe invece salutare Madrid.

Calciomercato Juventus, Theo Hernandez al Real libera Marcelo

Così - stando a 'Don Balon' - il Real starebbe valutando un possibile ritorno dialla corte di 'Zizou'. Il laterale classe '96 ha lasciato la Spagna la scorsa estate, con ilche ha versato 20 milioni nelle casse merengues per portarlo in Italia.

Theo Hernadez sta vivendo un campionato da protagonista a Milano nonostante la stagione deludente del 'Diavolo', con diverse società che hanno messo nel mirino il giocatore tra cui la stessa Juventus. E proprio i bianconeri potrebbero beneficiare di un eventuale approdo al Real di Theo, che avrebbe dato il suo benestare per ritorno alla Casa Blanca. Gli effetti della crisi finanziaria per l'emegenza coronavirus e una nuova stagione senza la qualificazione in Europa spingerebbero il Milan a privarsi del terzino franco-spagnolo, la cui valutazione sarebbe almeno raddoppiata rispetto allo scorso luglio. La Juventus in questo scenario avrebbe così il via libera per Marcelo, sogno della dirigenza della Continassa per rinforzare la corsia di sinistra. Il Real avrebbe fissato intorno ai 30 milioni il prezzo del brasiliano in caso di cessione, con la 'Vecchia Signora' che dovrebbe mettere sul piatto inoltre un ingaggio da 12 milioni per soddisfare il numero 12.