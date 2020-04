CALCIOMERCATO NAPOLI FIRPO BARCELLONA INTER / Junior Firpo, difensore spagnolo classe 1996, è uno dei profili che il Barcellona è pronto a inserire nella trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez: come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra apprezza le qualità dell'ex Betis ma al momento non viene considerato come priorità sul mercato. Ma un altro club di Serie A ha messo da tempo nel mirino Junior Firpo.

Calciomercato Napoli, occhi in casa Barcellona: sfida all'Inter per Junior Firpo

In corsa ci sarebbe anche il Napoli di Gattuso. Il ds Giuntoli ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore senza nessun affondo particolare ma la pista azzurra è da monitorare con attenzione. Il Barcellona è disposto a lasciar partire Firpo nella prossima finestra di calciomercato a patto che il trasferimento sia definitivo: il valore del cartellino è fissato sui 20 milioni di euro. Il Napoli lo considera un'alternativa valida a Tsimikas, terzino greco dell'Olympiacos e primo nome sulla lista della spesa.

