CALCIOMERCATO INTER PERISIC RUMMENIGGE BAYERN MONACO / Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter e attuale presidente del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS' per parlare del futuro del campionato tedesco, sospeso momentaneamente a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus: "In Germania siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di chiudere la stagione, anche se dovesse avvenire oltre il 30 giugno per motivi politici o di salute".

Il mercato e il futuro di Perisic: “Per quanto riguarda i contratti che scadono a giugno, il mercato dovrà essere adattato. Con Perisic, Coutinho e Odriozola, noi abbiamo tre giocatori in scadenza al 30 giugno. Nel caso in cui la stagione prosegua oltre tale data, spetta alla Fifa trovare una soluzione che assicuri che possano terminare il campionato con i rispettivi club. In caso contrario, si falserebbe la concorrenza”.

