Calciomercato Milan, scambio Paqueta-Florentino: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA FLORENTINO / Paqueta è sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista brasiliano ha deluso le attese, dopo una metà di stagione positiva con Gattuso in panchina. Il club si aspettava il salto di qualità che purtroppo non è arrivato: a gennaio il calciatore è stato vicino a lasciare Milanello ma le richieste dei rossoneri, alla fine, sono risultate troppo alte. Lo hanno richiesto Fiorentina, Psg e Juventus (possibile scambio con Bernardeschi) ma nessuno ha convinto il Milan. Paqueta da gennaio ha sempre trovato meno spazio e un suo addio alla riapertura del prossimo calciomercato appare scontato.

Nei scorse ore è arrivata la notizia del forte interessamento da parte del Benfica.

Come riporta Sportmediaset, i portoghesi sono pronti a fare sul serio, a riferirlo sarebbero fonti brasiliane vicine al calciatore. Paqueta si sta prendendo del tempo per decidere ma sa bene che difficilmente potrà continuare a giocare con la maglia del Milan, soprattutto se dovesse restare in panchina Stefano

Il Milan continua a sparare alto per il calciatore: servono almeno 28 milioni di euro. Difficile che il Benfica decida di sborsa una cifra così importante e proprio per questo sta prendendo piede l'idea scambio con Florentino, centrocampista da tempo nel mirino dei rossoneri. Il classe 1999 è visto come il profilo ideale da affiancare a Bennacer, i suoi rapporti con il club lusitano non sono idilliaci e proprio per questo in estate lo scambio potrebbe davvero decollare. Uno scambio che potrebbe davvero accontentare tutti.

