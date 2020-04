CORONAVIRUS BRUSAFERRO ISS / Intervenuto nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus, Silvio Brusaferro ha confermato il trend degli ultimi giorni: "Sono dati che risentono di una settimana, ma possiamo confermare il rallentamento dei contagi.

Viene confermato anche il trend italiano con alcune zone a più alta circolazione, a circolazione intermedia e a circolazione ancora abbastanza limitata, ma il messaggio è che non c'è nessuna zona in cui il virus non circoli".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Cartabellotta: "Prepariamoci ad una lunga convivenza col virus"

Coronavirus, Rezza: "Fase due dovrà essere graduale"

Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità lancia così un ulteriore appello: "Va mantenuta molto elevata la soglia delle raccomandazioni e delle restrizioni adottate. Trasmissione del virus nell'aria? Al momento non ci sono evidenze che il nuovo Coronavirus circoli nell'aria. La letteratura scientifica indica che le principali vie diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto". Parola, infine, all'epidemiologo Giovanni Rezza, capo delle Malattie infettive dell'Iss e membro del comitato tecnico scientifico della Protezione civile: "Senza misure, in sei mesi avremmo avuto immunità di gregge con un grande numero di morti e contagiati. Se ci sarà una fase due, questa dovrà essere graduale per minimizzare il rischio di una ripresa del numero dei casi".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Borrelli rettifica: "L'orizzonte temporale resta il 13 aprile"