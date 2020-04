CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO BARELLA / Non c'è giorno, ormai, che non si parli di Lautaro al Barcellona. In Spagna soprattutto, con la maggior parte dei media vicini al club blaugrana convinti che alla fine l'affare si farà. Per adesso l'Inter non vuole vendere l'argentino se non dietro il pagamento della clausola, ma se la trattativa per il rinnovo dovesse restare bloccata, ecco che la società targata Suning potrebbe dire sì alla partenza del suo numero 10 a una cifra inferiore alla suddetta clausola accettando delle contropartite tecniche.

Proprio oggi è stato lanciato il nome dell'ex

Calciomercato Inter, Barcellona anche su Barella: le ultime

Va detto, però, che il Barcellona non è interessato solo all'ex Racing. Noti gli apprezzamenti per Bastoni e Stefano Sensi, mentre è uscito alla ribalta stamattina - fonte 'As' - quello per Nicolò Barella. La mezz'ala sarda sarebbe una delle alternative a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli da tempo nel mirino degli azulgrana come del Real Madrid.

