CALCIOMERCATO MILAN SCAMACCA SASSUOLO ASCOLI - In attesa di capire se, e quando, i campionati e le coppe europee riusciranno a ripartire, attualmente fermi a causa dell'emergenza coronavirus, le voci di calciomercato impazzano. Una di queste riguarda il futuro di Gianluca Scamacca: il prodotto del vivaio delle giovanili della Roma, dopo l'esperienza al PSV Eindhoven è stato acquistato dal Sassuolo nel gennaio del 2017. Nell'estate scorsa, il prestito all'Ascoli in Serie B, dove ha realizzato undici gol in venticinque partite tra campionato e Coppa Italia. Prestazioni importanti che non sono passate inosservate dalle parti di Casa Milan.

Il 21enne attaccante è monitorato con attenzione dal club rossonero da diverse tempo, piace molto e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , non appena terminerà questo periodo particolare, si passerà a parlare concretamente dell'affare. La volontà del club diè quella di portarlo a Milano nella prossima sessione di mercato, ma per farlo dovrà convincere il Sassuolo con un'offerta importante, vicina ai 15 milioni di euro. Sotto contratto fino al 2023, Scamacca rappresenta il profilo giusto per progetto giovane del Milan che ha in mente l'amministratore delegato, Ivan, a partire dalla prossima stagione.

