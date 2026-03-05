Il Milan guarda al futuro: nel mirino c’è Isaac Barfo | ESCLUSIVO

I rossoneri sono molto interessati al grande talento ghanese

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Milan si è iscritto alla corsa per il cartellino di Isaac Barfo, uno dei migliori talenti generazionali in circolazione.

Parliamo non a caso del capitano della Nazionale ghanese U15 e U16, uno su cui hanno messo gli occhi tanti altri grandi club.

Assistito da Jennifer Guglielmi, Barfo è un centrocampista difensivo con prospettive di crescita enormi. Oltre al Milan, il classe 2010 africano della Awudu Issaka Academy ha attirato l’interesse di società che da sempre investono molto sui talenti anche extraeuropei, vale a dire Borussia Dortmund e Ajax. La concorrenza è seria e importante, ma il Milan è pronto a sfidarla.