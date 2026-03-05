Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan guarda al futuro: nel mirino c’è Isaac Barfo | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

I rossoneri sono molto interessati al grande talento ghanese

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Milan si è iscritto alla corsa per il cartellino di Isaac Barfo, uno dei migliori talenti generazionali in circolazione.

Parliamo non a caso del capitano della Nazionale ghanese U15 e U16, uno su cui hanno messo gli occhi tanti altri grandi club.

Isaac Barfo
Il Milan guarda al futuro: nel mirino c’è Isaac Barfo – Calciomercato.it

Assistito da Jennifer Guglielmi, Barfo è un centrocampista difensivo con prospettive di crescita enormi. Oltre al Milan, il classe 2010 africano della Awudu Issaka Academy ha attirato l’interesse di società che da sempre investono molto sui talenti anche extraeuropei, vale a dire Borussia Dortmund e Ajax. La concorrenza è seria e importante, ma il Milan è pronto a sfidarla.

/7
1537

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie