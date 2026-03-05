Atalanta
Chi al posto di Allegri se va al Real: scartato Inzaghi per un altro italiano

Foto dell'autore

Le ultime sulla panchina rossonera in prospettiva prossima stagione

Il ‘Corriere dello Sport’, così come ‘Tuttosport’ insistono sulla pista Real Madrid per il futuro prossimo di Massimiliano Allegri.

Col Milan c’è qualche tensione e il livornese, ciò appare del tutto vero, è un vecchio pallino del presidente Florentino Perez, intenzionato a ripuntare su un tecnico in primis gestore (di uomini e di uno spogliatoio complicato) dopo la scottatura per Xabi Alonso.

Allegri e Inzaghi prima di Juve-Inter
Chi al posto di Allegri se va al Real: scartato Inzaghi per un altro italiano (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma chi sulla panchina rossonera in caso di addio di Allegri? A ‘TopCalcio24’, programma di ‘Telelombardia’, danno pressoché zero chance ad Antonio Conte, pochissime a Vincenzo Italiano.

Scartata anche la clamorosa suggestione rappresentata da Simone Inzaghi. Ok, è un fresco grande ex Inter, però ha un forte legame con Igli Tare visti i lunghissimi trascorsi alla Lazio. E l’Arabia potrebbe lasciarla già a fine stagione…

De Zerbi e carta bianca sul mercato. Ma il Milan di Cardinale e Furlani…

Il nome più probabile, secondo la medesima fonte, per l’eventuale dopo Allegri è quello di Roberto De Zerbi, fresco di addio al Marsiglia e notoriamente tifoso (per quel che vale, sono pur sempre dei professionisti) del Milan, dove è cresciuto quando era un giovanissimo calciatore.

De Zerbi durante una partita del Marsiglia
Milan, De Zerbi al posto di Allegri? (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come raccontatovi da Calciomercato.it, il bresciano è un nome forte per la Fiorentina. Paratici è un suo grande estimatore. Convincere De Zerbi, il quale probabilmente preferirebbe ripartire dalla Premier, sarà/sarebbe tutt’altro che semplice: come noto, lui vuole ampie garanzie, diciamo anche carta bianca sul mercato. La Fiorentina potrebbe dargliela, il Milan di Cardinale… E Furlani forse no.

