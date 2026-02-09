De Zerbi sempre più lontano dall’OM: una squadra italiana in pole position | CM

Dopo il pesante 5-0 subito al Parco dei Principi, il tecnico italiano è vicino all’addio al Marsiglia. C’è un club italiano che punta forte su di lui

“Solo una domanda: quali trofei ha vinto De Zerbi? Quali risultati ha ottenuto da allenatore? Per quale ragione è così sponsorizzato?”. Le domande a raffica che un tifoso dell’Olimpique Marsiglia ha posto su Twitter, rilanciando l’hastag #DeZerbiOut riecheggiano nel web. Il tecnico italiano, all’indomani della clamorosa sconfitta contro il Paris Saint Germain, è sul banco degli imputati. Il 5-0 del Parco dei Principi ha scatenato la reazione dei sostenitori marsigliesi.

I numeri del Marsiglia sono emblematici. In Europa il club non è riuscito a superare la prima fase della Champions League, diventando l’unica squadra francese a non qualificarsi per i turni successivi in questa edizione. Sono state considerate molto pesanti le sconfitte pesanti contro Liverpool (0-3) e quella dell’ultima sfida decisiva contro il Club Brugge (3-0 il 28 gennaio 2026). In Ligue 1 l’Om occupa attualmente la quarta posizione, ma con un distacco abissale delle prime: meno dodici dal Psg, meno nove dal Lens e meno tre dal Lione.

De Zerbi in bilico: l’avventura al Marsiglia è arrivata al capolinea

La posizione di De Zerbi è in bilico. Il pubblico francese ha perso la pazienza e ne continua a chiedere l’allontanamento: “Basta, cos’altro deve succedere prima di cacciarlo”, si chiede esasperato un tifoso. “Tecnico con un’unica idea di gioco e senza dignità. Basta”, evidenzia un altro. Il malumore dei tifosi va di pari passo con le incertezze che lo stesso tecnico sta maturando. “Non sono nella testa dei giocatori, non so cosa stia succedendo. Ci siamo preparati per la partita il più possibile. Ma chiaramente non ci siamo preparati bene. Non ho mai allenato una squadra così instabile”, ha ribadito il tecnico.

De Zerbi sta pensando seriamente all’addio. Il suo sogno è tornare ad allenare nel nostro Paese. L’ultima panchina italiana risale alla stagione 2020-21, quando ha allenato il Sassuolo. Poi le esperienze allo Shakhtar, al Brighton e l’avventura al Marsiglia. Dove ha collezionato un ottimo secondo posto nella scorsa stagione. Un club lo ha messo nel mirino, in vista della prossima stagione. Ma tutto è condizionato da una serie di eventi.

De Zerbi, la Fiorentina punta su di lui: ma restano due incognite

Si tratta della Fiorentina: Paratici, che lo segue con attenzione da anni, non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti. E sarebbe pronto ad affidargli la guida tecnica di una squadra che ha l’obbligo di risollevarsi. Ma il matrimonio tra il club viola e De Zerbi ha bisogno di numerosi incastri: il tecnico è legato all’Om fino al giugno del 2027 ed attualmente percepisce un ingaggio di circa sei milioni a stagioni (che ne fanno uno dei tecnici più pagati in Ligue 1). Per legarsi ai viola dovrebbe rescindere il suo accordo con il club transalpino ed accontentarsi di uno stipendio decisamente più basso. Inoltre, particolare di non poco conto, va considerata anche la situazione attuale del club viola.

Se finisse oggi il campionato, la Fiorentina (che occupa il terz’ultimo posto, a meno tre dal Lecce, quart’ultimo) sarebbe retrocessa in Serie B: uno scenario che non verrebbe contemplato dal tecnico. Diverso sarebbe invece un progetto che contempli il risollevamento tecnico di una squadra che ha mostrato di avere dei valori e che deve ritrovare compattezza e risultati. Ma la Fiorentina non sarebbe l’unica squadra che ha acceso i radar su De Zerbi. Il suo nome è circolato con insistenza anche a Formello: soprattutto dopo i recenti malumori che hanno accompagnato l’avventura di Maurizio Sarri.

/7 248 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 2 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 3 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 4 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 5 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 6 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 7 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 17% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

La società, nonostante i continui botta e risposta, pone fiducia nel tecnico toscano: ma è chiaro che, in caso di addio (lo stesso Sarri ha più volte ribadito di voler attendere i programmi della società), Lotito e Fabiani dovranno guardarsi intorno. E il nome di De Zerbi è stato più volte proposto. Il futuro del tecnico (chiamato a chiudere in modo dignitoso la stagione in Ligue 1) sembra sempre più vicino al campionato italiano.