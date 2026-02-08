Esonero De Zerbi, disastro Marsiglia a Parigi: panchina a forte rischio

Si complica e non poco la posizione di Roberto De Zerbi al Marsiglia con l’allenatore italiano che ha dovuto incassare la sconfitta per 5-0 contro i rivali di sempre del PSG.
Dopo la cocente eliminazione in Champions League, la posizione del tecnico italiano si è fatta sempre più difficile in casa Marsiglia con il club che ora è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro conscio anche di rischiare di vivere un finale di stagione difficile.
Roberto De Zerbi sembra essere giunto alla fine del suo ciclo alla guida della squadra transalpina che potrebbe anticipare l’addio rispetto alla fine della stagione, andando a salutare l’ex Sassuolo e Brighton. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione della dirigenza con il direttore sportivo Benatia che non vorrebbe mettere a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League.
Al momento il Marsiglia occupa la quarta posizione in campionato, quella valida per accedere ai preliminari di Champions League, arrivando da un pareggio e una sconfitta che hanno rallentato il cammino. Nei giorni scorsi, il nome di De Zerbi è stato accostato alla panchina della Fiorentina, alla ricerca di un nuovo allenatore per dare vita ad un progetto con Fabio Paratici come direttore sportivo, appena ufficializzato.