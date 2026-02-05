Atalanta
De Zerbi-Fiorentina, idea di Paratici per la panchina viola | CM

L’arrivo di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina ha dato grande entusiasmo all’ambiente viola con la squadra concentrata sul tentativo di raggiungere la salvezza.

Roberto De Zerbi
De Zerbi verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

I viola, complice un inizio di stagione da dimenticare, stanno cercando di tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica e la prossima partita casalinga contro il Torino sarà uno snodo fondamentale della stagione.

Il club, nel frattempo, lavora per il futuro e l’arrivo di Fabio Paratici è garanzia di un progetto di qualità per le prossime stagioni con il nuovo direttore sportivo che sta già lavorando per cercare di capire come muoversi in vista dell’estate. Paolo Vanoli sta dando la sua impronta alla squadra, ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il sogno per la panchina viola appare un altro.

Fabio Paratici vorrebbe riportare in Italia Roberto De Zerbi, arrivato, con ogni probabilità, al termine della sua esperienza alla guida del Marsiglia. L’ex Sassuolo potrebbe prendere il posto sulla panchina viola per provare a rilanciare il progetto della formazione toscana e tornare a misurarsi nel campionato italiano. Un’indiscrezione che la nostra redazione aveva dato già alcuni giorni fa, ma che, con l’arrivo ufficiale dell’ex dirigente della Juventus alla Fiorentina, sembrerebbe prendere sempre più corpo.

