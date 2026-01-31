De Zerbi può tornare in Serie A: destinazione eccellente | CM

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Roberto De Zerbi: si avvicina l’addio al Marsiglia e il ritorno nel campionato italiano.

Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges (3-0) che è costata l’eliminazione dalla Champions League, si è complicata terribilmente la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. L’allenatore originario di Brescia è stato sostituito dal vice Andrea Maldera nell’allenamento post Champions e adesso la dirigenza del club di Ligue 1 starebbe seriamente riflettendo su un possibile esonero di De Zerbi. A questo punto può essere decisivo il match in programma oggi alle 17:00 tra Paris FC e Marsiglia, valido per la ventesima giornata del campionato francese.

Per De Zerbi, intanto, salgono le probabilità di un suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Sassuolo dal 2018 al 2021. Secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, avrebbe in mente di affidare la panchina del club viola proprio all’attuale tecnico del Marsiglia. Firenze ama De Zerbi, ne apprezza le qualità comunicative e la filosofia di gioco e sarebbe ben lieta di vederlo alla guida della compagine gigliata.

Molto dipenderà dalla decisione dell’Olympique, ma una cosa è certa: in caso di divorzio, la Fiorentina è pronta a farsi ufficialmente avanti per Roberto De Zerbi.