Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

De Zerbi può tornare in Serie A: destinazione eccellente | CM

Foto dell'autore
e

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Roberto De Zerbi: si avvicina l’addio al Marsiglia e il ritorno nel campionato italiano. 

Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges (3-0) che è costata l’eliminazione dalla Champions League, si è complicata terribilmente la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. L’allenatore originario di Brescia è stato sostituito dal vice Andrea Maldera nell’allenamento post Champions e adesso la dirigenza del club di Ligue 1 starebbe seriamente riflettendo su un possibile esonero di De Zerbi. A questo punto può essere decisivo il match in programma oggi alle 17:00 tra Paris FC e Marsiglia, valido per la ventesima giornata del campionato francese.

De Zerbi in conferenza stampa
De Zerbi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per De Zerbi, intanto, salgono le probabilità di un suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Sassuolo dal 2018 al 2021. Secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, avrebbe in mente di affidare la panchina del club viola proprio all’attuale tecnico del Marsiglia. Firenze ama De Zerbi, ne apprezza le qualità comunicative e la filosofia di gioco e sarebbe ben lieta di vederlo alla guida della compagine gigliata.

Molto dipenderà dalla decisione dell’Olympique, ma una cosa è certa: in caso di divorzio, la Fiorentina è pronta a farsi ufficialmente avanti per Roberto De Zerbi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie