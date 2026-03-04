Atalanta
Panico Allegri prima del derby: “Lo esonerano nel precampionato”

Foto dell'autore

“A Madrid durerebbe come un gatto in tangenziale”

La notizia del giorno l’ha data il ‘Corriere dello Sport’: il Real Madrid, a caccia di un grande allenatore per la prossima stagione, si è rifatto sotto per Massimiliano Allegri. È un vecchio pallino del presidente Florentino Perez, al quale l’attuale tecnico del Milan ha già detto cordialmente no in ben due occasioni.

Allegri prima di una partita del Milan
Panico Allegri prima del derby: "Lo esonerano nel precampionato" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Allegri al Real Madrid: “Fake news per destabilizzare l’ambiente”

Non c’è due senza tre? Staremo a vedere, intanto sui social i tifosi rossoneri sono divisi. C’è chi teme l’addio del tecnico, attaccando la società (“un circo”), chi invece è convinto che resterà, ridimensionando la notizia. Peggio ancora, bollandola come fake news utile solo a “destabilizzare l’ambiente prima del derby”.

Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Infine, come si evince dall’ultimo tweet in alto, c’è chi è strasicuro che Allegri (legato al Milan fino al 2027) al Real durerebbe “come un gatto in tangenziale”.

/7
1531

