“A Madrid durerebbe come un gatto in tangenziale”

La notizia del giorno l’ha data il ‘Corriere dello Sport’: il Real Madrid, a caccia di un grande allenatore per la prossima stagione, si è rifatto sotto per Massimiliano Allegri. È un vecchio pallino del presidente Florentino Perez, al quale l’attuale tecnico del Milan ha già detto cordialmente no in ben due occasioni.

Allegri al Real Madrid: “Fake news per destabilizzare l’ambiente”

Non c’è due senza tre? Staremo a vedere, intanto sui social i tifosi rossoneri sono divisi. C’è chi teme l’addio del tecnico, attaccando la società (“un circo”), chi invece è convinto che resterà, ridimensionando la notizia. Peggio ancora, bollandola come fake news utile solo a “destabilizzare l’ambiente prima del derby”.

Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Spero che #Allegri resti. Cambiare allenatore e direttore sportivo ogni anno è deleterio. Significa navigare a vista anzichè avere le idee chiare e progettare. https://t.co/ZUSJmIj3MI — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) March 4, 2026

Max hai dimostrato di essere il migliore, il Real lo meriti

Quello che non meriti è avere un circo di saltimbanchi come l’ attuale società del Milan — Veneto Rossonero (@cacaolilin1) March 4, 2026

Allegri resterà al Milan anche nella prossima stagione. Cancellate, grazie. — Vlahoviciano  (@cianobet) March 4, 2026

Il real su allegri ahahhahahahhahahhahahahhanahhahahhahahhahahhahahnahajjanahahnahahhahahhahahahhahahahhahajajjajajajjajajahhahahahhahahahhahahhahahahhaha a Madrid lo esonerano nel precampionato — Il Prete di Appiano Gentile (@FanaticInter) March 4, 2026

Per me Allegri a Madrid durerebbe come un gatto in tangenziale.

L allenatore risultatista che pratica il peggior gioco in Italia a Madrid dove pretendono calcio spettacolo; lui farebbe il suo blocco basso e contropiede con vinicius e mbappe’ — IL GLADIATORE (@fafailgrande) March 4, 2026

Infine, come si evince dall’ultimo tweet in alto, c’è chi è strasicuro che Allegri (legato al Milan fino al 2027) al Real durerebbe “come un gatto in tangenziale”.