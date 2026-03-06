Atalanta
Allegri-Real Madrid, annuncio inaspettato in diretta: i dettagli

Nuovo colpo di scena per quel che concerne il futuro di Massimiliano Allegri: c’è di mezzo ancora una volta il Real Madrid. 

Domenica sera affronterà l’Inter in un derby che può valere lo scudetto, ma in questi giorni si è parlato con una certa insistenza di un addio di Massimiliano Allegri al Milan al termine della stagione in corso. L’allenatore livornese è un vecchio pallino del Real Madrid e del presidente Florentino Perez, che sembra essere tornato di nuovo alla carica per affidargli la panchina dei Blancos al posto di Alvaro Arbeloa.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri

A dire la sua su questa clamorosa indiscrezione di mercato è adesso il giornalista Bruno Longhi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Radio Sportiva’: “In passato Allegri ha avuto l’opportunità di trasferirsi al Real, ma credo che continuerà la propria avventura in Italia. Allenare il Real Madrid significa prendere in mano una patata molto bollente e poi nella capitale spagnola hanno delle esigenze particolari visto che vivono da sempre di bel gioco. Proprio per questi motivi, Allegri prima di andare a Madrid ci penserà due o tre volte“.

Secondo voi come si concluderà questa telenovela? Allegri sarà davvero il nuovo tecnico del Real Madrid o proseguirà la sua avventura al Milan?

