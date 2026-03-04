Atalanta
Allegri e il suo pupillo dal Milan al Real Madrid: tutti i dettagli | CM

Foto dell'autore

Bomba di mercato a pochissimi giorni dal derby tra Milan e Inter: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore. 

Cresce l’attesa per il derby tra Milan e Inter, valido per la 28esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, ma intanto c’è da registrare in queste ore una vera e propria bomba di mercato in casa rossonera. Sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si parla infatti di un nuovo interessamento del Real Madrid per Max Allegri, a lungo corteggiato nelle scorse stagioni e vero e proprio oggetto dei desideri della dirigenza dei Blancos per sostituire Alvaro Arbeloa. Ma non è finita qui.

Rabiot durante una partita del Milan
Rabiot AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo alcune informazioni in nostro possesso, proprio l’allenatore del Milan sarebbe disposto ad ascoltare la proposta del Real e, dunque, non sarebbe affatto scontata la sua permanenza a Milanello: inoltre, in caso di trasferimento a Madrid, proprio Allegri avrebbe individuato nel suo pupillo Adrien Rabiot il profilo ideale per rinforzare il centrocampo del club caro al presidente Florentino Perez.

Pessime notizie, dunque, per il Diavolo che in estate rischia di dover dire addio a due dei protagonisti assoluti di questa stagione: come si concluderà alla fine questa vicenda?

