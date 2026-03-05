Milan, Comotto in prestito in Serie A: pronto il nuovo step per il centrocampista | CM

Il Milan crede molto in Christian Comotto, giovane centrocampista della squadra rossonera ora in prestito allo Spezia in Serie B.

I rossoneri stanno studiando un piano per far crescere al meglio il giovane mediano in vista della prossima stagione e starebbero già valutando quale possa essere lo step migliore in vista del campionato 2026/2027.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’intenzione del Milan sarebbe quella di vedere all’opera il giovane centrocampista in Serie A. Non è da escludere, quindi, un prestito in un club italiano per il prossimo anno e vedere da vicino il classe 2008 per capire se possa essere pronto ad inserirsi in prima squadra in vista dell’estate 2027. Il calciatore aveva rinnovato

Al termine del campionato in corso Christian Comotto tornerà a Milanello con Massimiliano Allegri che lo valuterà e potrebbe vivere qualche settimana di preparazione con la formazione rossonera. Successivamente, una volta individuata la soluzione migliore per il giovane, partirà per giocare un anno nel massimo campionato italiano. Se non dovesse esserci spazio nella massima serie il classe 2008 potrebbe cercare una soluzione in un club di Serie B che lotti per la promozione.