Il Milan sta lavorando al ritorno in Champions League in vista della prossima stagione con i rossoneri che stanno già pensando al calciomercato estivo per migliorare l’organico.
L’eventuale ritorno nella massima competizione continentale permetterebbe ai rossoneri di avere a disposizione un’ingente entrata economica da giocarsi in sede di mercato, ma molto verrà finanziato dalle cessioni estive.
Il reparto difensivo non verrà toccato, anzi, con ogni probabilità verranno aggiunti nuovi calciatori per migliorare e allungare il pacchetto arretrato. A centrocampo potrebbe salutare Pervis Estupinan, arrivato la scorsa estate, ma che non ha convinto l’ambiente rossonero. L’esterno ecuadoregno potrebbe partire per una somma intorno ai 15 milioni di euro.
25 milioni potrebbero giungere da Youssouf Fofana, destinato a salutare alla fine del campionato con diverse squadre di Premier League interessate al suo cartellino. In attacco dovrebbe salutare Christopher Nkunku, attaccante francese che sta vivendo una stagione di alti e bassi in rossonero, con il Milan pronto a chiedere circa 35 milioni per il nazionale transalpino.
Altri 25 milioni, infine, dovrebbero arrivare da Santiago Gimenez, ormai fuori dai piani del club meneghino, pronto a cambiare molto nel proprio reparto avanzato. Un totale di 100 milioni che potrebbe permettere alla società di migliorare l’organico a disposizione di Allegri, pronto ad avere a disposizione una rosa più lunga in vista della prossima stagione.