Allegri sul trasferimento al Real Madrid: annuncio in diretta

Attesa spasmodica alla vigilia del derby tra Milan e Inter: ecco quanto ammesso poco fa da Massimiliano Allegri.

Mancano ormai poco più di ventiquattro ore al derby tra Milan e Inter, big match della ventottesima giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20,45. In queste ore tengono banco anche le voci relative a un possibile trasferimento di Massimiliano Allegri al Real Madrid in estate, ma adesso l’allenatore rossonero fa chiarezza.

Ecco quanto ammesso poco fa dall’allenatore livornese: “Ho il contratto con il Milan fino al 2027, sono bene qui in questo club e sono molto felice. Abbiamo iniziato un nuovo percorso a luglio e la società sta lavorando bene, anche se non abbiamo raggiunto ancora alcun obiettivo. Questo deve essere chiaro a tutti. Conta solo la qualificazione in Champions“.

I tifosi del Milan, dunque, per il momento possono stare sereni: Max Allegri è concentrato solo ed esclusivamente sul derby di domenica sera contro l’Inter di Chivu e non ha alcuna intenzione di cambiare aria al termine della stagione in corso. Andrà davvero a finire così?