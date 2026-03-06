Atalanta
Allegri al Real Madrid prende quota: ma spunta anche Conte

Le tre piste italiane per il dopo Arbeloa

Allegri al Real prende quota. Non si placano le voci sul possibile approdo a Madrid del tecnico livornese, legato al Milan fino a giugno 2027.

Allegri prima di una partita del Milan
Allegri al Real Madrid prende quota: l'alternativa è un altro italiano

Allegri è un vecchio pallino del presidente dei Blancos Florentino Perez. Ci avrebbe provato già due volte, l’ultima nel 2021 quando alla fine il toscano preferì tornare alla Juventus. Aveva dato la parola ad Andrea Agnelli, tanto che disse no pure a Marotta che lo avrebbe voluto per il post Conte.

Allegri-Real è un matrimonio a cui credono abbastanza anche i bookmakers. ‘GoldBet’ quota a 3.50 l’approdo a Valdebebas dell’allenatore del Milan. Sarebbe il terzo italiano a sedersi sulla rovente panchina delle ‘Merengues’ dopo Capello e Carlo Ancelotti.

Con il primo, il Madrid ha vinto due volte la Liga a distanza di dieci anni (1996/1997 e 2006/2007), con il secondo praticamente tutto: due campionati, una Coppa Intercontinentale e due Coppe del Mondo per club. Soprattutto, tre Champions League: la ‘decima’ nel 2014.

Per la panchina del Real, intanto, sono spuntate altre due piste italiane, entrambe alternative a quella che conduce ad Allegri. Secondo ‘Better’, infatti, il dopo Arbeloa potrebbe essere anche Enzo Maresca. L’arrivo a Madrid dell’ex Chelsea, col quale ha vinto pure la prima edizione del Mondiale per Club, è quotato a 10.00. Terza opzione italiana? Antonio Conte, quotato a 20.00…

