Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sergio Ramos come sostituto di Gabbia: “Last dance al Milan”

Foto dell'autore

L’ex Real è fermo da dicembre quando ha detto addio ai messicani del Monterrey

Sergio Ramos non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, perlomeno ufficialmente. Di conseguenza, nonostante i 40 anni (li compirà il 30 marzo), resta uno dei profili più ‘affascinanti’ presenti attualmente sul mercato degli svincolati.

Sergio Ramos col Monterrey
Sergio Ramos a zero in Serie A: “Last dance al Milan” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sui social, tra i tifosi del Milan, c’è chi invoca un suo approdo in rossonero. E pure subito, in sostituzione dell’infortunato Gabbia. Il difensore si è appena operato d’ernia inguinale e ne avrà per circa un mese, quindi salterà sicuramente il derby con l’Inter di domenica sera.

tweet tifoso Milan su Sergio Ramos
Milan, prendi Sergio Ramos! – Calciomercato.it

Nessuna possibilità per Sergio Ramos-Milan

“Last dance” col Milan per Sergio Ramos? Nessuna chance per l’ex Real Madrid, disoccupato dallo scorso dicembre quando ha annunciato l’addio al Monterrey. Lo spagnolo sarebbe poi stato offerto anche in Serie A, Milan compreso, raccogliendo però soltanto risposte negative.

La sua straordinaria carriera da sportivo si è di fatto conclusa, nel frattempo ha preso definitivamente piede quella da uomo d’affari (e, forse, di dirigente). Come noto, con un fondo americano ha provato a prendersi l’amato Siviglia, mentre adesso il focus si è spostato sull’acquisizione della Juventude.

/7
1536

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie