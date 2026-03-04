L’ex Real è fermo da dicembre quando ha detto addio ai messicani del Monterrey

Sergio Ramos non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, perlomeno ufficialmente. Di conseguenza, nonostante i 40 anni (li compirà il 30 marzo), resta uno dei profili più ‘affascinanti’ presenti attualmente sul mercato degli svincolati.

Sui social, tra i tifosi del Milan, c’è chi invoca un suo approdo in rossonero. E pure subito, in sostituzione dell’infortunato Gabbia. Il difensore si è appena operato d’ernia inguinale e ne avrà per circa un mese, quindi salterà sicuramente il derby con l’Inter di domenica sera.

Nessuna possibilità per Sergio Ramos-Milan

“Last dance” col Milan per Sergio Ramos? Nessuna chance per l’ex Real Madrid, disoccupato dallo scorso dicembre quando ha annunciato l’addio al Monterrey. Lo spagnolo sarebbe poi stato offerto anche in Serie A, Milan compreso, raccogliendo però soltanto risposte negative.

La sua straordinaria carriera da sportivo si è di fatto conclusa, nel frattempo ha preso definitivamente piede quella da uomo d’affari (e, forse, di dirigente). Come noto, con un fondo americano ha provato a prendersi l’amato Siviglia, mentre adesso il focus si è spostato sull’acquisizione della Juventude.