Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Odogu in campo, Allegri ha già deciso: ecco quando

Foto dell'autore

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l’assenza di Matteo Gabbia per diverse settimane avendo a disposizione il terzetto composto da Tomori, Pavlovic e De Winter per affrontare le prossime uscite.

Massimiliano Allegri
Allegri pensa a Odogu in campo dal primo minuto (Ansa Foto) – calciomercato.it

Considerate anche le condizioni fisiche non ottimali di Davide Bartesaghi, in casa Milan è David Odogu la prima alternativa per la difesa rossonera con Massimiliano Allegri che, per cercare di non spremere i centrali titolari, avrebbe già in mente quando schierare il giovane tedesco.

Con ogni probabilità, una volta affrontate Inter e Lazio in campionato, per Odogu potrebbe arrivare l’occasione di scendere in campo da titolare in occasione della partita casalinga contro il Torino. Il 21 marzo, infatti, gli uomini di Massimiliano Allegri se la vedranno contro i granata in una sfida fondamentale per la fine del campionato con i due club che non possono permettersi passi falsi per non mancare i propri obiettivi.

/7
1536

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie