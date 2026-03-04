Odogu in campo, Allegri ha già deciso: ecco quando

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l’assenza di Matteo Gabbia per diverse settimane avendo a disposizione il terzetto composto da Tomori, Pavlovic e De Winter per affrontare le prossime uscite.
Considerate anche le condizioni fisiche non ottimali di Davide Bartesaghi, in casa Milan è David Odogu la prima alternativa per la difesa rossonera con Massimiliano Allegri che, per cercare di non spremere i centrali titolari, avrebbe già in mente quando schierare il giovane tedesco.
Con ogni probabilità, una volta affrontate Inter e Lazio in campionato, per Odogu potrebbe arrivare l’occasione di scendere in campo da titolare in occasione della partita casalinga contro il Torino. Il 21 marzo, infatti, gli uomini di Massimiliano Allegri se la vedranno contro i granata in una sfida fondamentale per la fine del campionato con i due club che non possono permettersi passi falsi per non mancare i propri obiettivi.