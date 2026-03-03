Idea Molina per il Milan in vista della prossima stagione: l’ex Udinese nel mirino | CM

Il Milan sta pensando ai possibili rinforzi in vista della prossima stagione e tra i vari nomi che circolano attorno all’ambiente rossonero c’è quello di Nahuel Molina.
Esterno destro con un passato in Serie A con la maglia dell’Udinese, l’argentino è in forza all’Atletico Madrid con un contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i Colchoneros.
Le trattative per il rinnovo del contratto procedono a rilento e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’esterno argentino potrebbe tornare nel nostro campionato per vestire la maglia del Milan. Molto apprezzato da Massimiliano Allegri, l’ex Udinese è in grado di giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a tre.
Il contratto in scadenza nel giugno del 2027, tra l’altro, potrebbe favorire l’affare con l’Atletico Madrid che potrebbe cederlo in estate per non andare poi a perderlo a costo zero dopo un anno. Molina piace anche a Inter e Juventus che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione dell’esterno in casa Atletico Madrid. Il prezzo del cartellino dell’argentino si aggira intorno ai 15 milioni di euro.